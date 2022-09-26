Тбилиси, 26 сентября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский пока не знает, что посоветовать грузинским властям в условиях частичной мобилизации, объявленной в России. Об этом он 26 сентября сообщил телеканалу «Мтавари архи».

Администрация президента Грузии Павел Герчинский и Саломе Зурабишвили

Посол был назначен в Грузию недавно. Он меньше месяца назад прибыл в республику и приступил к обязанностям.

«Я не могу вам сказать, какая должна быть позиция по этому вопросу. Дело за грузинами и грузинским правительством. Я, конечно, понимаю, что решение президента России [Владимира Путина] объявить частичную мобилизацию вызвало у россиян тревогу, но решать Грузии», — сказал Герчинский.

Он добавил, что Евросоюз проводит политику усиления Грузии, чтобы страна была готова к любым вызовам.

Стоит отметить, что ранее посол США Келли Дегнан призвала власти республики не вводить ограничения для въезда граждан России. Но член Конгресса США Адам Кинзингер посоветовал ввести ограничения на грузино-российской границе.