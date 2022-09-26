Екатеринбург, , 16:15 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба свердловского департамента информполитики.

Стрельба в школах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Выражаю самое искреннее и глубокое соболезнование жителям Ижевска, чьи дети, родные и близкие погибли в результате страшной трагедии, случившейся в школе № 88. Это общее горе для всей России, огромное потрясение и боль, которую мы все испытали. В этот скорбный день разделяю вместе с жителями Ижевска, жителями Удмуртской республики горечь утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказал Куйвашев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 26 сентября в школу №88 Ижевска проник местный житель, вооружённый двумя травматическими пистолетами. В результате стрельбы погибли 13 человек.

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