Екатеринбург, 26 сентября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба свердловского департамента информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в школах

«Выражаю самое искреннее и глубокое соболезнование жителям Ижевска, чьи дети, родные и близкие погибли в результате страшной трагедии, случившейся в школе № 88. Это общее горе для всей России, огромное потрясение и боль, которую мы все испытали. В этот скорбный день разделяю вместе с жителями Ижевска, жителями Удмуртской республики горечь утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказал Куйвашев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 26 сентября в школу №88 Ижевска проник местный житель, вооружённый двумя травматическими пистолетами. В результате стрельбы погибли 13 человек.