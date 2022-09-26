Москва, , 16:03 — REGNUM Сегодня, 26 сентября, по состоянию на 15:35 по мск ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,49%, до $85,73 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Добыча нефти skeeze

«Давление фактора повышения ставок ведущими центробанками временно исчерпано, зато возрастают военные риски, а скоро уже очередное заседание ОПЕК+, которая уже проявила готовность сокращать добычу на предыдущей встрече.

Трейдеры колеблются между стремлением бежать в качество, выбирая наиболее надежные бумаги и тем, что нефть миру нужна будет в любом случае.

Так что пока рубеж $85 за баррель выступает довольно сильной поддержкой», — считает эксперт.

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