* талибы — запрещённая в России организация

Шаран, Афганистан, , 16:03 — REGNUM В афганской провинции Пактика талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили кандидатам без бороды сдавать экзамены на занятие государственных должностей. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Борода spabamboo.ru

Радикалы допустили к конкурсным экзаменам на должности в управлении здравоохранения только людей с бородой и усами.

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выгнали из экзаменационного зала тех, у кого не было бороды. Источники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) чётко заявили изгнанным, что критерием отбора для них является наличие бороды и тюрбана.

На прошлой неделе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили нескольких человек, сбривших бороды, в провинции Нангархар.