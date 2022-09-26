Симферополь, 26 сентября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Из района проведения СВО в Крым вернулись добровольцы казачьего штурмового батальона «Таврида» — казаки войскового казачьего общества «Черноморское казачье войско». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества 26 сентября.

телеграм-канал атамана ВсКО Казаки отряда «Таврида» с главой Крыма Сергеем Аксеновым

Добровольцев поприветствовал глава Крыма Сергей Аксёнов. За безупречное исполнение служебных обязанностей, самоотверженность, мужество и героизм Аксёнов вручил ордена «За верность долгу» (с мечами), медали «За мужество и доблесть» 57 казакам.

В составе отряда «Таврида» вместе с добровольцами полгода выполняли боевые задачи 13 молодых казаков, членов Союза казачьей молодежи Крыма и Севастополя.

«Боевая слаженность казаков позволила чётко выполнить задачи на передовой, достичь все поставленные цели. Отзывы о вас от командиров различных подразделений только самые добрые. На вас можно положиться в любой ситуации. Добровольцы проявили мужество и героизм, самоотверженно и без колебаний выполняя свой воинский долг, сражаясь за страну, за Крым, за своих родных и близких. И заслуженно отмечены государственными наградами», — сказал он.

Напомним, добровольческий отряд «Таврида» на протяжении шести месяцев выполнял боевые задачи на Николаевском направлении.