Москва, 26 сентября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 26 сентября, по состоянию на 15:30 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,33%, до 58,11 рубля. Евро теряет 0,88%, отступая до 55,83 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Захар Степанов ИА REGNUM Деньги

«На мировых рынках, и в том числе на российском рынке акций продолжается падение. Американские индексы на фоне нового повышения учетных ставок уже откатились к пандемийным минимумам.

Тем не менее, несмотря на высокую волатильность, особенно в первые часы торгов, рубль продолжает оставаться довольно крепким — доллары и евро в текущей ситуации маловостребованы.

Такая сверхустойчивость рубля может привлечь инвесторов из дружественных стран», — пояснил эксперт.

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