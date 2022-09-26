Москва, 26 сентября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Действие российско-латвийского соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 20 сентября 2010 года приостановлено Москвой до устранения Ригой «допущенных ею нарушений обязательств по соглашению или до прекращения его действия».

Kremlin.ru Владимир Путин

Текст подписанного президентом России Владимиром Путиным указа о приостановке этого соглашения опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что у Москвы возникла необходимость принять безотлагательные меры в связи с нарушением Ригой своих обязательств по этому соглашению. МИД России поручено направить Латвии уведомление о приостановке соглашения. Указ вступил в силу 26 сентября.