Путин приостановил соглашение с Латвией о налогообложении
Москва, 26 сентября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Действие российско-латвийского соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 20 сентября 2010 года приостановлено Москвой до устранения Ригой «допущенных ею нарушений обязательств по соглашению или до прекращения его действия».
Текст подписанного президентом России Владимиром Путиным указа о приостановке этого соглашения опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе сказано, что у Москвы возникла необходимость принять безотлагательные меры в связи с нарушением Ригой своих обязательств по этому соглашению. МИД России поручено направить Латвии уведомление о приостановке соглашения. Указ вступил в силу 26 сентября.