Красногорск, , 15:59 — REGNUM Отопление уже поступает в 46 223 многоквартирных домов Подмосковья. Об этом 26 сентября сообщило министерства энергетики Московской области.

Отопительный сезон Bloknot-volzhsky.ru

Отмечается, что эта цифра соответствует 99,2% всех многоквартирных домов, расположенных на территории региона. При этом тепло поступает в 99,7% социальных учреждений.

«Все объекты энергетики и ЖКХ готовы к отопительному сезону на 100%. Это стало возможно благодаря слаженной работе специалистов энергетики и ЖКХ», — сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

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