Первоуральск, Свердловская область, , 15:59 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области проводили граждан, призванных по частичной мобилизации в российскую армию. Отправка в часть состоялась утром 26 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Проводить их пришли близкие, друзья. Один из мобилизованных поделился с корреспондентом ИА REGNUM, что ждал повестки.

«Я раньше уже служил, имею боевой опыт. Я ждал повестки. Настроение боевое!», — сказал уралец.

Ещё один гражданин тоже отметил, что повестка не стала для него неожиданностью. Когда он узнал об объявлении в России частичной мобилизации, то понял, что подпадает под критерии призыва. О том, чтобы уклониться, даже не думал. Когда получил повестку, то пришёл в военкомат и теперь готов выполнить все задачи, которые поставит Родина.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация началась 21 сентября. Указ о ней подписал президент России Владимир Путин.