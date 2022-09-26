Кабул, 26 сентября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Сотрудники багланской больницы, где лечили пациентов с COVID-19, отправив видео в Afghanistan International, в котором сообщили, что уже шесть месяцев им не выплачивают зарплату.

Pixabay.com Зарплата

Ряд сотрудников этой медучреждения утверждают, что их зарплата была отправлена штаб-квартирой Всемирной организации здравоохранения, но не дошла до них.

Медики говорят, что за последние полгода обращались в различные организации за зарплатой, но ничего не добились.