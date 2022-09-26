Москва, , 15:56 — REGNUM Вторая по величине экономика мира — Китай — резко замедлила рост во II квартале, что было вызвано углублением кризиса в сфере недвижимости и последствиями локдаунов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Китайские юани faungg's photos

«Однако в августе она продемонстрировала устойчивость, показав более быстрый, чем ожидалось, рост объемов производства на заводах и розничных продаж, хотя кризис недвижимости продолжает нависать над перспективами восстановления.

Поэтому сейчас валютная пара USD/CNY подскочила до 7,15 юаня за доллар. Последний раз столь слабые позиции юаня наблюдались в августе 2019 года.

Помимо внутренних проблем в экономике, курс юаня к доллару сейчас находится под давлением внешних факторов, поскольку мировые фондовые и сырьевые рынки, а также валюты большинства развивающихся стран, слабнут из-за рисков, связанных с растущей вероятностью прихода глобальной рецессии, вызванной резким ростом процентных ставок во всем мире.

Курс китайского юаня относительно курса российского рубля в последние дни демонстрирует ослабление. Так, в понедельник пара CNY/RUB торгуется на отметке 8,09 против 8,72 в начале сентября.

Ключевая причина такой неоднозначной динамики — сохранение ограничений и оторванность Московской биржи от мировых финансовых рынков. Усилению позиций российской валюты способствовали традиционные продажи валютной выручки экспортерами в конце месяца.

Население и бизнес не спешат, как прежде, скупать валюту в периоды роста геополитических рисков. Ведь накапливать и сохранять деньги в валютах других стран сейчас стало весьма проблематично», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Народный банк (Цетробанк) КНР снизил на 378 базисных пунктов обменный курс юаня до 7,03 за один доллар.

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