Тбилиси, , 15:56 — REGNUM Партия «Стратегия Строителя» требует срочно закрыть границу с Россией. Об этом 26 сентября заявил лидер партии Георгий Вашадзе в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Георгий Вашадзе Kyuntorv

«Последние дни в Грузию каждый день въезжают десятки тысяч граждан России, а на КПП в Ларсе — огромная очередь. Поэтому «Стратегия Строителя» требует немедленного временного закрытия границы для граждан России», — написал политик.

Он считает, что в Грузию нужно разрешить въезжать только гражданам Грузии, этническим грузинам с другим гражданством, а также в особых случаях российским гражданам, если они прибывают с «гуманитарными миссиями».

Стоит отметить, что в Северной Осетии скопилась очередь машин перед таможенным пунктом «Верхний Ларс» для въезда в Грузию. Из-за этого к границе пригнали БТР.

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