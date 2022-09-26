Ереван, 26 сентября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Рост русофобии в армянских СМИ и приезд Нэнси Пелоси в Ереван являются звеньями одной цепи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbadМикаэл Бадалян.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нэнси Пелоси

«Ситуация вокруг Армении была очень правильно разыграна. И тем, что ОДКБ отказало в военной поддержке, а как мы помним, когда за помощью обратился Казахстан, ему сразу же помогли, сразу же воспользовались. Информационные ресурсы власти раскачали тему. И в тот момент, когда народ негодует и не понимает, почему Россия не помогает Армении, прилетает эта бабушкаПелоси и говорит, что армянам поможет Америка. Нельзя сказать, что это вызвало какую-то эйфорию в обществе, но это, безусловно, посеяло некое зерно с мыслями о том, что, может, действительно, переходить под Америку», — сказал эксперт.

Напомним, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время своего недавнего визита в Ереван выступила с поддержкой Армении.