Таллин, 26 сентября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В Эстонии готовится законодательная база для сноса советских военных памятников, которая позволит «подвести окончательную черту под советским периодом в любой точке Эстонии». Об этом порталу местного гостелерадиовещания ERR заявила министр юстиции от националистической партии «Отечество» Леа Данильсон-Ярг.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Виктор Кингисепп — революционер России и Эстонии, один из организаторов Коммунистической партии Эстонии

Она подчеркнула, что такие законы гарантируют их исполнение даже в том случае, если местные самоуправления сами не хотят отказываться от советских памятников.

А именно, сообщила министр, законопроект предусматривает, что если самоуправление не начнет действовать в течение трех месяцев после вступления в силу закона, то у государства будет право вмешаться, наложив штраф или самостоятельно приступив к демонтажу памятника с последующим взысканием соответствующих расходов с самоуправления.

Административный надзор за местными самоуправлениями в этом вопросе будет осуществлять именно ее ведомство, подчеркнула министр юстиции Эстонии.

Кроме того, правительство также создаст комиссию, которая будет иметь право консультировать в случае споров, соответствует ли тот или иной объект требованиям и нужно ли его переместить.

Министр юстиции выразила несогласие с мнением министра культуры Пирет Хартман, которая заявила, что «устранение советских символов вычеркнет из истории страдания эстонского народа».

«С этим никак нельзя согласиться. Несомненно, историю необходимо помнить, но невозможно представить, что для памяти об оккупации мы должны продолжать жить среди памятников, прославляющих прежнюю власть», — подчеркнула министр.

Она добавила, что памятники, которые более важны с точки зрения исторической или художественной ценности, могут быть выставлены в музее.