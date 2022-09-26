* запрещённая в России организация

Кабул, 26 сентября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что лидер группировки подписал приказ о назначении двенадцати священнослужителей и кари для руководства рядом правительственных учреждений Афганистана.

Orenburg-gov.ru Назначение

Согласно списку, опубликованному информационным агентством «Бахтар», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили этих людей на должности ректора университета, директора по образованию, председателя суда, заместителя мэра и заместителя губернатора.

Также сообщается, что нынешний начальник службы безопасности движения назначен в провинцию Газни заместителем начальника управления ирригации и природных ресурсов.