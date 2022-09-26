Таллахасси, США, , 15:53 — REGNUM Все жители американского штата Калифорния отныне смогут получить удостоверение личности штата вне зависимости от своего миграционного статуса, соответствующий закон был подписан 23 сентября губернатором Гэвином Ньюсомом. Об этом 26 сентября New York Post.

Гэвин Ньюсом Gov.ca.gov

«Мы являемся штатом-убежищем — штатом, где проживает большинство и меньшинство, где 27 процентов из нас — иммигранты, — отметил Ньюсом после подписания закона. — Вот почему я с гордостью объявляю о подписании сегодняшних законопроектов о дальнейшей поддержке нашего сообщества иммигрантов, которые делают наше государство сильнее с каждым днем».

Закон, принятый в 2013 году, позволяет жителям Калифорнии получать водительские права, но законопроект, который был подписан в пятницу, позволит жителям, не управляющим автомобилем, получить удостоверение личности государственного образца, даже если они не являются легальными иммигрантами.

Авторы законопроекта назвали удостоверения личности «паспортами для участия в экономической и общественной жизни», которые позволяют людям получать доступ к банковским услугам, получать государственные пособия и получать медицинскую помощь.

По данным Калифорнийского института государственной политики, около 22% из почти 11 миллионов иммигрантов из Калифорнии находятся в Соединенных Штатах нелегально.