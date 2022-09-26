В Калифорнии нелегалы теперь смогут получать законные «паспорта»
Таллахасси, США, 26 сентября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Все жители американского штата Калифорния отныне смогут получить удостоверение личности штата вне зависимости от своего миграционного статуса, соответствующий закон был подписан 23 сентября губернатором Гэвином Ньюсомом. Об этом 26 сентября сообщает New York Post.
Закон, принятый в 2013 году, позволяет жителям Калифорнии получать водительские права, но законопроект, который был подписан в пятницу, позволит жителям, не управляющим автомобилем, получить удостоверение личности государственного образца, даже если они не являются легальными иммигрантами.
Авторы законопроекта назвали удостоверения личности «паспортами для участия в экономической и общественной жизни», которые позволяют людям получать доступ к банковским услугам, получать государственные пособия и медицинскую помощь.
По данным Калифорнийского института государственной политики, около 22% из почти 11 миллионов иммигрантов из Калифорнии находятся в Соединенных Штатах нелегально.