Таллахасси, США, 26 сентября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Все жители американского штата Калифорния отныне смогут получить удостоверение личности штата вне зависимости от своего миграционного статуса, соответствующий закон был подписан 23 сентября губернатором Гэвином Ньюсомом. Об этом 26 сентября сообщает New York Post.

Gov.ca.gov Гэвин Ньюсом

«Мы являемся штатом-убежищем — штатом, где проживает большинство и меньшинство, где 27 процентов из нас — иммигранты, — отметил Ньюсом после подписания закона. — Вот почему я с гордостью объявляю о подписании сегодняшних законопроектов о дальнейшей поддержке нашего сообщества иммигрантов, которые делают наше государство сильнее с каждым днем».

Закон, принятый в 2013 году, позволяет жителям Калифорнии получать водительские права, но законопроект, который был подписан в пятницу, позволит жителям, не управляющим автомобилем, получить удостоверение личности государственного образца, даже если они не являются легальными иммигрантами.

Авторы законопроекта назвали удостоверения личности «паспортами для участия в экономической и общественной жизни», которые позволяют людям получать доступ к банковским услугам, получать государственные пособия и медицинскую помощь.

По данным Калифорнийского института государственной политики, около 22% из почти 11 миллионов иммигрантов из Калифорнии находятся в Соединенных Штатах нелегально.