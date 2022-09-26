Москва, 26 сентября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. В условиях СВО и санкций, когда расходы бюджета растут, а доходы снижаются, Минфин обращает внимание, прежде всего, на те отрасли, где сохраняется высокая рентабельность, и где имеются экспортные доходы. Сейчас это — нефтегазовый сектор, экспорт удобрений и угольная отрасль, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский уголь

«Хотя угольщики с августа после введения ЕС эмбарго потеряли европейский рынок — а это около четверти всего российского экспорта угля — и вынуждены продавать его на других рынках с большим дисконтом к мировым ценам, хотя от нашего угля намереваются отказаться Япония, Южная Корея и Тайвань.

А это еще около четверти угольного экспорта РФ, хотя Минэнерго в своих прогнозах допускает в 2022 году падение добычи на 17%, а падение объемов экспорта угля – на 30%, задачу наполнения бюджета с Минфина никто не снимет, и он будет искать для этого все источники.

Мировые котировки на энергетический уголь остаются на исторических максимумах, и Минфин не может этого не замечать. Даже с учетом роста затрат на добычу и логистику, даже с учетом больших дисконтов, экспорт угля остается рентабельным.

При ценах на уголь выше $400 за тонну можно продавать по $200 и оставаться с прибылью. Вспомним, что еще два года назад он стоил $50 за тонну.

Год назад похожая история была со сталелитейной отраслью: цены на максимумах, экспорт растет, и государство решает обложить «сверхдоходы» металлургов.

Сначала экспортные пошлины, потом акцизы на жидкую сталь и рост ставок НДПИ. Теперь цены на сталь упали, отрасль лишилась экспорта, а внутренний спрос сократился. Теперь уже металлургам нужна помощь.

Соглашаясь на смягчение условий по акцизу на сталь, Минфин будут считать это «выпадающими доходами» бюджета и постарается заместить их поступлениями из других источников. Такими источниками могут стать пошлины на экспорт угля и рост ставок НДПИ на его добычу. Когда цены на уголь упадут, а это ведь рано или поздно произойдет, придет время снова помогать угольной отрасли и искать другие источники доходов.

Конечно, повышение налогового бремени для отрасли приведет к снижению доходов угледобывающих компаний, что может негативно отразиться на их инвестиционных программах и впоследствии приведет к сложностям при восстановлении объемов добычи», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ намерен ослабить нагрузку на сталелитейный сектор, но при этом увеличить нагрузку на угольный сектор.

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