Москва, , 16:01 — REGNUM Академик Геннадий Красников утверждён президентом Российской академии наук в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Документ опубликован 26 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Российская академия наук Иван Шилов © ИА REGNUM

20 сентября Красникова избрали новым президентом РАН. Указ о его утверждении вступает в силу с 27 сентября 2022 года.

«Постановляю утвердить Красникова Геннадия Яковлевича президентом федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» сроком на пять лет», — говорится в указе.

Геннадий Красников родился 30 апреля 1958 года в Тамбове. С 2019 года он занимает должность академика-секретаря отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН.

Научную деятельность Красников ведёт в области физики полупроводников, полупроводниковых приборов, технологии создания сверхбольших интегральных схем (СБИС) и проблем обеспечения качества их промышленного производства. Основные направления исследований — микро- и наноэлектроника.