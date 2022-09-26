Москва, , 16:07 — REGNUM Гражданам России, сбежавшим в страны ЕС после объявления о частичной мобилизации, не позавидуешь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Инициативы о поддержке граждан России, покинувших страну, в той или иной степени звучали уже от стран-участниц ЕС. Например, Чехия во главе с Милошем Земаном уже выступила с подобной инициативой. А самой доступной страной из ЕС, за исключением русофобствующих Прибалтики и Польши, и создающей пробки на въезде Финляндии, стала Норвегия, куда автобусами из Мурманска беглецы добираются за считанные часы. Однако есть один вопрос, а что будет делать ЕС с гражданами, покинувшими Россию?» — задаёт логичный вопрос собеседник ИА REGNUM.

«Естественно, что они будут в отдельном реестре и не пойдут под общую категорию беженцев. У ЕС будет возможность манипулировать этими людьми. Они будут уязвимы, мол, будете делать не так как надо, отправим в Россию. И именно из них могут формировать отряды новых «власовцев». Или же использовать как обслуживающий персонал. Времена идут, а методы неизменны. Незавидная судьбы ждёт дезертиров», — уверен политолог.

Напомним, что Еврокомиссия (ЕК) активно обсуждает со странами ЕС возможность принятия граждан России, уклоняющихся от мобилизации. Рабочие группы ЕС проводят встречи по этому вопросу.