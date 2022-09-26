Москва, 26 сентября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Пользователи Сети решили устроить флешмоб в комментариях под фотографиями рэпера Тимати (Тимур Юнусов) в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 26 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот из клипа Тимати Тимати

Подписчики Юнусова решили напомнить ему, что в России объявили мобилизацию, поэтому ему стоило бы подать пример и отправиться на территорию, где проводится специальная военная операция. Пользователи в комментариях уточняют у рэпера, почему он «уехал из России», а также спрашивают, когда он отправится в военкомат. Тимати пока никак не ответил на вопросы поклонников.

Ранее Тимур Юнусов опубликовал фотографию из Узбекистана. По данным СМИ, артист временно покинул Россию для заключения деловой сделки, однако 25 сентября 2022 года уже вернулся в РФ.