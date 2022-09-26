Джелалабад, Афганистан, 26 сентября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В афганской провинции Нангархар вооружённые грабители расстреляли водителя и угнали его машину на трассе Кама — Джелалабад. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Mate Marschalko Убийство

Сын водителя рассказал, что грабители наняли его отца в Джелалабаде и убили по дороге.

Ранее публиковалось множество сообщений из Нангархара о росте преступности, в том числе об убийствах при загадочных обстоятельствах и вооружённых ограблениях.