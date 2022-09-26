Уфа, 26 сентября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Начальником управления капитального строительства администрации Уфы назначен кандидат экономических наукРуслан Хайруллин. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Чиновник

Сообщается, что Хайруллин родился в Уфе в 1981 году. Получил два высших образования по специальностям «Математические методы и исследование операций в экономике» и «Промышленное и гражданское строительство».

Отмечается, что свою трудовую деятельность Хайруллин начал консультантом по управлению ООО «Тау-Прогрессор». В 2003 году занимал должность заместителя руководителя проекта по экономике и финансам АО «Глобалстрой-Инжиниринг». Много лет занимал руководящие должности в различных строительных и инжиниринговых компаниях.