Джакарта, 26 сентября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Мааруф Амин нанес визит вежливости премьер-министру Японии Фумио Кисиде, сообщает Kompas.

Kaluganews.ru В Индонезии

Мааруф Амин подчеркнул два важных аспекта индонезийско-японского сотрудничества, а именно в области экономики и наращивания потенциала человеческих ресурсов.

Индонезия и Япония подчеркнули важность подписания протокола об изменениях в индонезийско-японском соглашении об экономическом партнерстве на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года.

Индонезия также ожидает новых инвестиций на сумму 5,2 миллиарда долларов США, завершения стратегических инфраструктурных проектов, а также устранения барьеров для доступа к экспорту индонезийской сельскохозяйственной и рыбной продукции.

Кроме того, Мааруф Амин также призвал к укреплению потенциального сотрудничества в области экономики шариата и халяльной промышленности, особенно в ведущих секторах, таких как продукты питания, косметика, мода, а также туризма.

В рамках сотрудничества по наращиванию кадрового потенциала Мааруф Амин высоко оценил поддержку Японии как партнера в развитии человеческих ресурсов посредством стипендий и технической подготовки.

Вице-президент надеется, что Япония сможет продолжать поддерживать усилия по расширению преподавания японского языка.

Япония будет председательствовать в G7 в 2023 году, в то время как Индонезия станет председателем АСЕАН в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Маруф Амин направляется в Токио, Япония, чтобы принять участие в похоронной процессии бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.