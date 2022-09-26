Красногорск, , 15:47 — REGNUM В рамках частичной мобилизации на территории Подмосковья в первую очередь будут призваны граждане, которые имеют боевой опыт. Об этом 26 сентября заявил военный комиссар Московской области Алексей Астахов на заседании регионального правительства.

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Также он перечислил наиболее востребованные военно-учетные специальности (ВУС), представители которых также подлежат первоочередной мобилизации.

«В первоочередном порядке призываются граждане, прошедшие службу в Вооруженных силах России, имеющие опыт участия в боевых действиях, возраст которых соответствует первому разряду пребывания в запасе», — сказал Астахов.

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