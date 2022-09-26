Будапешт, , 15:47 — REGNUM Венгрия продолжает видеть себя в составе Евросоюза, несмотря на разногласия с Брюсселем. Об этом 26 сентября заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на заседании парламента.

Виктор Орбан European People's Party

«Несмотря на существующие споры с Брюсселем, Венгрия и дальше видит своё будущее в качестве члена ЕС», — сказал Орбан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Орбан заявил, что в Венгрии будут проведены консультации для того, чтобы узнать мнение граждан об антироссийских санкциях Евросоюза.

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