Будапешт, 26 сентября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Венгрия продолжает видеть себя в составе Евросоюза, несмотря на разногласия с Брюсселем. Об этом 26 сентября заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на заседании парламента.

European People's Party Виктор Орбан

«Несмотря на существующие споры с Брюсселем, Венгрия и дальше видит своё будущее в качестве члена ЕС», — сказал Орбан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Орбан заявил, что в Венгрии будут проведены консультации для того, чтобы узнать мнение граждан об антироссийских санкциях Евросоюза.