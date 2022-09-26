Луганск, 26 сентября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Киевские боевики выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Мостки в Луганской Народной Республике, сообщили 26 сентября в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Defenselink.mil РСЗО HIMARS

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 11.50 (совпадает с мск) по населенному пункту Мостки (Сватовский район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что в результате обстрела три мирных жителя получили ранения, разрушена больница и один жилой дом. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.