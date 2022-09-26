Москва, , 15:45 — REGNUM

Кризис Publicdomainpictures.net

Мировой долговой рынок продолжает пребывать в «красной» зоне. Практически все отраслевые индексы падают с начала 2022 года, при этом, речь идет об индексах полного дохода, то есть даже купоны не в состоянии защитить владельцев бумаг от негативной переоценки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев.

«Например, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index теряет с начала 2022 года 19,3%. Причины такой безрадостной картины состоят в том, что процентные ставки центробанков и доходности растут, а объемы свободной ликвидности на глобальном рынке сокращаются.

В результате, цены мировых облигаций снижаются, а портфели инструментов фиксированного дохода довольно активно дешевеют. По некоторым оценкам, размер понижательной переоценки уже свел на нет всю ту прибыль, которая была получена глобальными инвесторами после того, как центральные банки предприняли беспрецедентное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) для защиты своих экономик от последствий пандемии.

При этом, говорить о том, что в текущие цены облигаций уже полностью заложены перспективы дальнейшей нормализации процентной политики ведущими центробанками, по-видимому, не приходится. Нет ни уверенности в терминальном уровне базовых ставок в этом постпандемийном цикле (что важно для доходности коротких бумаг), ни до конца прояснены перспективы инфляции, что имеет значение для ценообразования долгосрочных облигаций.

Что же делать инвестору, если в базовом сценарии можно ожидать продолжения давления на цены мировых облигаций со стороны процентных ставок? Во-первых, надо инвестировать в те инструменты, стоимость которых растет вслед за повышением доходностей.

Речь идет о так называемых «инверсионных» («шортовых») биржевых фондах, а также облигациях с переменными ставками купонов. Во-вторых, ввиду повышенного процентного риска, фокус должен находиться на инструментах с невысокой дюрацией.

Хотя краткосрочные облигации, по-видимому, полностью и не защитят от будущей инфляции, они, по крайней мере, позволят избежать негативной переоценки инвестпортфеля в условиях растущих ставок.

Отметим, что доходность однолетней американской трежерис сейчас уже превысила 4%. Если принять достаточно умеренный кредитный риск (открыв позицию, например, в короткой долларовой еврооблигации крепкого заемщика из EM), то, с учетом проводимого Федрезервом курса на борьбу с инфляцией есть шанс рассчитывать на получение небольшой, но все же положительной реальной доходности на горизонте ближайших 12 месяцев», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рынки суверенных облигаций по всему миру на пороге худших показателей с 1949 года, тогда Европа в руинах восстанавливалась после Второй мировой войны.

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