Краснодар, 26 сентября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Военный комиссариат Краснодарского края тщательно проверяет каждое обращение, которое поступает на горячие линии, работающие в Краснодарском крае и России. Об этом сообщает оперштаб Кубани 26 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Если информация о нарушении при мобилизации подтверждается — мобилизованный будет возвращен из военной части к месту жительства», — сказано в сообщении.

При этом отмечается высокая явка желающих служить России.