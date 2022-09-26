Таллин, , 15:44 — REGNUM

Плотина PereslavlFoto

Рсосия может нанести удар по эстонской энергетике, если примет решение спустить воду из Нарвского водохранилища в Балтийское море. Об этом сообщило гостелевидение Эстонии ETV.

В комментарии для СМИ министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут признала, что в таком случае могут встать несколько энергоблоков госпредприятия «Эстонская энергия» (Eesti Energia), чьи основные мощности расположены поблизости и зависят от подачи воды из хранилища.

По словам министра, о подобном риске Эстонии известно все годы с момента восстановления независимости в 1990-е годы. Пока невозможно сказать, сколько блоков смогут продолжать производить электроэнергию при поддержке временного решения, добавила она. «Мы не знаем, когда президент России Владимир Путин решит отдать такой приказ, и мы должны быть к этому готовы», — заявила Сиккут.

Она добавила: «Это действительно то, что Россия может сделать нажатием кнопки. Даже если максимально открыть шлюзы, вода мгновенно не утечет. У нас будут часы, десятки часов, чтобы найти временное решение».

По ее словам, у Eesti Energia есть кризисный план: «Если говорить простыми словами, то открытая система охлаждения станет закрытой, и таким образом мы поддержим работу части нарвских электростанций».

Министр добавила, что в долгосрочной перспективе местных электростанциям нужна такая система охлаждения воды для нарвских станций, которая не зависит от решения России об открытии или закрытии шлюзов.

СМИ поинтересовались у министра, означает ли «разрыв связей с Россией» то, что со стороны реки Наровы концы обоих каналов Нарвского водохранилища придется засыпать. Они напомнили, что ширина охлаждающих каналов составляет 30-40 метров, а глубина — 3-4 метра.

«Сейчас вода затекает в каналы и вытекает из них. Тогда нам придется временно поддерживать там циркуляцию воды. Но в долгосрочной перспективе, чтобы иметь достаточно мощности и более прохладную воду, нам придется создать решение со своими плотиной и запрудой», — ответила министр.

Она добавила, что правительство и госпредприятие Эстонии должны быть готовы к тому, что потребуются очень серьезные инвестиции в создание и реализацию такого плана.