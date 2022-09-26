Москва, 26 сентября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В пятницу, 30 сентября, в Москве состоится восемнадцатое совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран — участниц СНГ по вопросам разведдеятельности. Об этом 26 сентября сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

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Уточняется, что во встрече, которая проводится каждый год, будут участвовать делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России.

«В рамках работы совещательного органа планируется встреча президента Российской Федерации с главами спецслужб стран Содружества в режиме видеоконференции… Начало мероприятия в 09.00 30 сентября», — говорится в сообщении.

Также указывается, что встречу откроет глава СВР Сергей Нарышкин, который зачитает обращение президента России Владимира Путина к участникам мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне агентурную сеть так называемой Службы внешней разведки (СВР) нацистского киевского режима, готовившую террористические акты в ходе проведения референдума по вопросу о воссоединении с Россией, раскрыло министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики (ДНР).