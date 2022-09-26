Екатеринбург, , 15:44 — REGNUM В школах Екатеринбурга проведут дополнительные мероприятия по эвакуации учеников после трагедии в школе №88 Ижевска. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской администрации.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В мэрии отмечают, что в екатеринбургских школах нет проблем с безопасностью. Ученые заведения оборудованы тревожной кнопкой, а для детей регулярно проводят мероприятия по эвакуации. Отметим, 21 сентября губернатор Евгений Куйвашев потребовал решить вопрос с безопасностью свердловских школа. В 2023 году предполагается сформировать областной бюджет с учётом средств на обеспечение безопасности учреждений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября, в школе Ижевска произошла стрельба, в результате которой есть погибшие и пострадавшие среди детей и сотрудников учебного учреждения.