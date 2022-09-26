Баксанский район, Кабардино-Балкария, 26 сентября 2022, 15:42 — REGNUM В Кабардино-Балкарии открыли мемориальную доску в школе, где учился погибший участник спецоперации на территории б. УССР Ренат Калажоков. Памятная доска установлена в учебном заведении села Баксаненок Баксанского района.
Старший лейтенант полиции был сотрудником ОМОН «Вершина» республиканского управления Росгвардии. Его командир Рубен Кашеров, выразил соболезнование родным и близким воина. За совершенный Ренатом Калажоковым подвиг он посмертно был удостоен высокой награды — ордена Мужества.
Ранее сообщалось об установлении мемориальных досок в школе №1 города Баксана в память о погибших в спецоперации воинах Андемиркане Шетове, Рамазане Каншоеве, Эдуарде Кумыкове и Валерии Кокове.
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