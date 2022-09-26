Баксанский район, Кабардино-Балкария, 26 сентября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии открыли мемориальную доску в школе, где учился погибший участник спецоперации на территории б. УССР Ренат Калажоков. Памятная доска установлена в учебном заведении села Баксаненок Баксанского района.

Mil.ru Орден Мужества

Старший лейтенант полиции был сотрудником ОМОН «Вершина» республиканского управления Росгвардии. Его командир Рубен Кашеров, выразил соболезнование родным и близким воина. За совершенный Ренатом Калажоковым подвиг он посмертно был удостоен высокой награды — ордена Мужества.

«Он прожил короткую, но очень яркую жизнь. Низкий поклон родителям за то, что воспитали настоящего мужчину, достойного сына своего Отечества. Наш долг — хранить память о погибшем», — сказал замкомандира отряда Рубен Кашеров.

Ранее сообщалось об установлении мемориальных досок в школе №1 города Баксана в память о погибших в спецоперации воинах Андемиркане Шетове, Рамазане Каншоеве, Эдуарде Кумыкове и Валерии Кокове.