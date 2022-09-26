Москва, , 15:50 — REGNUM Против России введено столько санкций, что из-за сложностей с интерпретацией их нужно постоянно корректировать и объяснять. Об этом официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил 26 сентября на брифинге.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По просьбе журналистов Мамер прокомментировал сложность структуры направленных против РФ санкций и различия в их интерпретации со стороны тех, кто должен этим ограничениям следовать. Еврокомиссии приходится готовить сотни страниц рекомендаций и уточнений.

«Очевидна необходимость корректировать разные пакеты санкций с учётом того, что вводятся новые. Меняется и трактовка ограничительных мер <…>, поэтому мы должны заново их уточнять», — сказал представитель ЕК.

По его словам, с учётом масштаба антироссийских мер это «очень комплексный вопрос».

Мамер оставил без комментария вопрос о возможной приостановке работы над новыми санкциями из-за подобных трудностей. При этом он отметил, ссылаясь на «различные исследования», что санкции эффективны.

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