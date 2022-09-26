Нью-Дели, 26 сентября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Индийские СМИ сообщили, что 25 сентября группа из 55 человек из сикхского и индуистского меньшинств Афганистана прибыла в Дели специальным рейсом.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

India Today пишет, что сразу же после июньского нападения на индуистский храм в Кабуле 68 сикхов и индуистов покинули Афганистан и прибыли в Индию.

Издание уточняется, что в Дели прибыло 38 взрослых, 14 детей и трое младенцев.

После нападения на индуистскую святыню в районе «Карте-Парван» в Кабуле министерство иностранных дел Индии объявило, что сикхам и индусам Афганистана, численность которых на данный момент достигает 150 человек, предоставит электронные визы.

После прихода к власти в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе прошлого года Всемирный форум индийцев координировал и содействовал гуманитарной эвакуации более 300 индуистов и сикхов из Афганистана.