Ярославль, 26 сентября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В Ярославской области депутат муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения Анна Головина написала заявление о сложение полномочий. Об этом она сообщила корреспонденту ИА REGNUM.

страница Анны Головиной в ВК Анна Головина

Головина была избрана в 2019 году, её выдвинула КПРФ. Своё решение депутат объяснила состоянием здоровья.

«Воспринимаю всё слишком близко к сердцу, стало очень тяжело. В последнее время уже не могла ходить на заседания совета», — рассказала она корреспонденту ИА REGNUM.

В Ярославской области Головина известна как экологическая активистка.