Ростов-на-Дону, , 15:40 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в Ижевске.

Свечи Иван Шилов © ИА REGNUM

«От имени всех ростовчан выражаю искренние соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе Ижевска. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Ростов сопереживает каждому, кого коснулась эта чудовищная трагедия. Сегодня как никогда важно быть более внимательными друг к другу», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённый мужчина утром 26 сентября устроил стрельбу по школьникам в одной из школ Ижевска. Погибли более 10 человек.