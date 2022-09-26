Ростов-на-Дону, 26 сентября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в Ижевске.

Иван Шилов ИА REGNUM Свечи

«От имени всех ростовчан выражаю искренние соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе Ижевска. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Ростов сопереживает каждому, кого коснулась эта чудовищная трагедия. Сегодня как никогда важно быть более внимательными друг к другу», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённый мужчина утром 26 сентября устроил стрельбу по школьникам в одной из школ Ижевска. Погибли более 10 человек.