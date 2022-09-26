Севастополь, , 15:40 — REGNUM Торжественная церемония приведения к Военной присяге Российской Федерации призывников, которые проходили срочную службу до воссоединения Крыма с Россией и находились в запасе, состоялась 26 сентября в Севастополе. Об этом в соцсетях сообщили губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксёнов, которые присутствовали на церемонии. Мероприятие состоялось на базе 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Порядка двух тысяч крымчан и севастопольцев проявили высокую гражданскую ответственность — по призыву явились выполнить свой долг перед Родиной! Они идут защищать Россию! В Крыму и городе-герое Севастополе живут настоящие мужчины: смелые и мужественные. Мы верим в них и будем обязательно поддерживать!» — написал Михаил Развожаев.

Сергей Аксёнов отметил, что испытывает особое чувство гордости.

«Это настоящие мужчины с внутренним стержнем, которых характеризуют не слова, а дела, конкретные поступки. Мы, в свою очередь, будем надежным тылом и окажем необходимое содействие в экипировке наших ребят, в том числе современными средствами защиты и связи. Максимально поможем семьям», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Сергей Аксёнов заявил о фактическом завершении мобилизации резервистов в Крыму 25 сентября.