Севастополь, 26 сентября 2022, 15:40 — REGNUM Торжественная церемония приведения к Военной присяге Российской Федерации призывников, которые проходили срочную службу до воссоединения Крыма с Россией и находились в запасе, состоялась 26 сентября в Севастополе. Об этом в соцсетях сообщили губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксёнов, которые присутствовали на церемонии. Мероприятие состоялось на базе 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты.
Сергей Аксёнов отметил, что испытывает особое чувство гордости.
Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Сергей Аксёнов заявил о фактическом завершении мобилизации резервистов в Крыму 25 сентября.