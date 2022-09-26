Москва, 26 сентября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. На одной из ниток газопровода «Северный поток — 2» резко упало давление. Об этом 26 сентября сообщил оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG.

ПАО «Газпром» «Северный поток - 2»

«Сегодня ночью диспетчер береговой площадки «Северного потока — 2» зафиксировал резкое падение давления в линии А», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о произошедшем немедленно были оповещены береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России, идёт расследование.

Напомним, строительство «Северного потока — 2» завершилось в сентябре 2021 года. Газопровод готов к эксплуатации и заполнен техническим газом. Он не был введён в эксплуатацию из-за того, что Германия приостановила сертификацию.