Калуга, , 15:41 — REGNUM В седьмой раз при городской управе Калуги началась учёба в «Школе грамотного потребителя». Об этом 26 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на депутата регионального парламента, руководитель Ассоциации территориальных общественных самоуправлений Калужской области Татьяну Дроздову.

Занятие в «Школе грамотного потребителя» zskaluga.ru

»Школа грамотного потребителя» работает с сентября 2014 года, и этот проект весьма востребован. Наша задача — помочь, подсказать и научить, как правильно содержать дом в надлежащем виде, использовать общедомовое имущество, минимизировать затраты на его содержание, как грамотно выстроить диалог между собственниками и управляющей организацией. Очень важно, что наши выпускники общаются между собой, обмениваются информацией, приходят к нам повторно, чтобы усовершенствовать свои знания и поделиться с новыми слушателями своими эффективными практиками», — отметила Татьяна Дроздова.

В рамках проекта специалисты Государственной жилищной инспекции, министерств строительства и ЖКХ, конкурентной политики, представители строительных организаций и управляющих компаний станут лекторами для всех, кто хочет научиться эффективно управлять общедомовым имуществом.

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