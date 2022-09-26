Калуга, 26 сентября 2022, 15:41 — REGNUM В седьмой раз при городской управе Калуги началась учёба в «Школе грамотного потребителя». Об этом 26 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на депутата регионального парламента, руководитель Ассоциации территориальных общественных самоуправлений Калужской области Татьяну Дроздову.
В рамках проекта специалисты Государственной жилищной инспекции, министерств строительства и ЖКХ, конкурентной политики, представители строительных организаций и управляющих компаний станут лекторами для всех, кто хочет научиться эффективно управлять общедомовым имуществом.
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