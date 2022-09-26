Молдавия, 26 сентября 2022, 15:37 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду не видит ничего особенного в том, что у вице-премьера республики, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну могут быть большие финансовые средства. Это заявление она сделала 26 сентября на брифинге.

Майя Санду
Майя Санду
European People's Party

Журналисты попросили президента прокомментировать заявление беглого бизнесмена и лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора. Тот утверждает, что у Спыну на офшорных счетах якобы хранятся незадекларированные €6,5 млн и $36,8 млн. Оппозиционер также обнародовал документ с банковской выпиской, где были указаны номера счетов.

«Господин министр заработал деньги законно, работая в частном секторе», — ответила Санду.

Стоит отметить, что сам Спыну ранее обвинили Шора во лжи. Он также призывал его вернуться в Молдавии, где в отношении оппозиционера возбуждено уголовное дело.

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