Молдавия, , 15:37 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду не видит ничего особенного в том, что у вице-премьера республики, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну могут быть большие финансовые средства. Это заявление она сделала 26 сентября на брифинге.

Майя Санду European People's Party

Журналисты попросили президента прокомментировать заявление беглого бизнесмена и лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора. Тот утверждает, что у Спыну на офшорных счетах якобы хранятся незадекларированные €6,5 млн и $36,8 млн. Оппозиционер также обнародовал документ с банковской выпиской, где были указаны номера счетов.

«Господин министр заработал деньги законно, работая в частном секторе», — ответила Санду.

Стоит отметить, что сам Спыну ранее обвинили Шора во лжи. Он также призывал его вернуться в Молдавии, где в отношении оппозиционера возбуждено уголовное дело.

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