Нью-Йорк, США, , 15:37 — REGNUM Министр иностранных дел Таджикистана заявил в своём выступлении на Генеральной Ассамблее ООН, что ситуация в Афганистане вышла из-под контроля талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Террористы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сираджуддин Мехриддин, выступая 25 сентября с трибуны Генассамблеи, заявил, что Афганистан быстро становится безопасным местом для террористов.

Министр добавил, что ведётся планомерная работа по переброске на север Афганистана отрядов боевиков, состоящих из бывших граждан Средней Азии, с целью создания нового очага напряжённости.

Мехриддин также отметил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не уступили внутренним, региональным и глобальным требованиям сформировать инклюзивное правительство в Афганистане.

Министр иностранных дел Таджикистана заявил, что его страна не может оставаться равнодушной к судьбе соседнего Афганистана с населением 40 миллионов человек.

Премьер-министр Пакистана также заявил на Генеральной Ассамблее о превращении Афганистана в убежище для террористов.