Кемерово, , 15:39 — REGNUM Власти Кемеровской области будут сопровождать всех призванных из региона военнослужащих в рамках частичной мобилизации. Об этом на заседании призывной комиссии 26 сентября сообщил губернатор Сергей Цивилёв.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

По словам Цивилёва, «главная задача сегодня — обеспечить сопровождение каждого мобилизованного кузбассовца — от военного комиссариата до учебного центра.

«Мы должны создать все условия для мобилизованных жителей Кузбасса — и здесь в регионе, и там, где будет проходить обучение, — сказал глава региона. — Для всех мобилизованных будет организовано горячее питание на пути к месту учебы, предоставлены сухие пайки, будет вестись контроль условий размещения в центрах подготовки. Также предусмотрены меры социальной защиты членов семей мобилизованных жителей Кузбасса. Эти вопросы находятся на моем личном контроле».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в военкоматы региона в рамках частичной мобилизации приходят не только получившие повестки, но и добровольцы.

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