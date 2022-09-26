Москва, , 15:36 — REGNUM Понижательная динамика юаня хотя и соответствует глобальному тренду — укреплению доллара против других валют на фоне ужесточения монетарной политики ФРС, но, главным образом, отражает внутренние факторы развития китайской экономики, заявила корреспонденту доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

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«Среди этих факторов основными можно считать спад темпов роста из-за новых локдаунов, вливание ликвидности в банковскую систему в рамках государственной политики поддержки бизнеса не в унисон ДКП в развитых экономиках.

Учитывая, что слабый юань усиливает международные позиции китайских экспортеров, но осложняет положение импортеров и работает как проинфляционный фактор, валютная политика в Китае и впредь будет отличаться сбалансированностью, ориентируясь на стабильной национальной валюты», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Народный банк Китая снизил на 378 базисных пунктов средний обменный курс юаня до 7,03 за один доллар.

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