Москва, 26 сентября 2022, 15:36 — REGNUM Понижательная динамика юаня хотя и соответствует глобальному тренду — укреплению доллара против других валют на фоне ужесточения монетарной политики ФРС, но, главным образом, отражает внутренние факторы развития китайской экономики, заявила корреспонденту доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.
Как сообщало ИА REGNUM, Народный банк Китая снизил на 378 базисных пунктов средний обменный курс юаня до 7,03 за один доллар.
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