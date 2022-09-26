Кологрив, Костромская область, , 17:34 — REGNUM Дом-музей Ефима Честнякова, расположенный в деревне Шаблово Кологривского района Костромской области, украсят наличниками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор музея Наталья Завьялова.

Дом-музей Ефима Честнякова в Шаблово, Кологривский район Костромской области Наталья Диева

Дом художника выиграл конкурс президентского фонда культурных инициатив, по которому музею выделят 448 тысяч рублей на сбор оконных украшений из заброшенных деревень Кологривского района.

«Этими наличниками и будут украшены все 10 окон дома-музея. Сейчас его фасад не имеет никакого художественного оформления, а очень хочется, чтобы турист, который приедет в Шаблово, еще будучи на улице, понял, что он приехал в гости к «Рыцарю сказочных чудес», волшебнику и автору многочисленных сказок», — сказала Завьялова.

Основная часть средств уйдёт на оплату ГСМ для экспедиций в заброшенные деревни. Реставрировать наличники, изготовленные на рубеже 19 и 20 веков, будут кологривские мастера. В дальнейшем каждый из них сопроводят пластиковыми табличками, рассказывающими об истории и географии объекта. Завершить все работы планируется в октябре этого года.

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