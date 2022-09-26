Кологрив, Костромская область, 26 сентября 2022, 17:34 — REGNUM Дом-музей Ефима Честнякова, расположенный в деревне Шаблово Кологривского района Костромской области, украсят наличниками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор музея Наталья Завьялова.
Дом художника выиграл конкурс президентского фонда культурных инициатив, по которому музею выделят 448 тысяч рублей на сбор оконных украшений из заброшенных деревень Кологривского района.
Основная часть средств уйдёт на оплату ГСМ для экспедиций в заброшенные деревни. Реставрировать наличники, изготовленные на рубеже 19 и 20 веков, будут кологривские мастера. В дальнейшем каждый из них сопроводят пластиковыми табличками, рассказывающими об истории и географии объекта. Завершить все работы планируется в октябре этого года.
Справка: большую часть жизни Ефим Честняков прожил в Шаблово. Он писал картины, сочинял сказки, стихи, занимался скульптурой. Его произведения стали известны в 1970-х годах после экспедиции Костромского музея изобразительных искусств (впоследствии — КМЗ), который возглавлял Виктор Игнатьев. Музей Ефима Честнякова в Шаблово был открыт в 2004 году.
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