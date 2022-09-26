Кологрив, Костромская область, 26 сентября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Дом-музей Ефима Честнякова, расположенный в деревне Шаблово Кологривского района Костромской области, украсят наличниками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор музея Наталья Завьялова.

Наталья Диева Дом-музей Ефима Честнякова в Шаблово, Кологривский район Костромской области

Дом художника выиграл конкурс президентского фонда культурных инициатив, по которому музею выделят 448 тысяч рублей на сбор оконных украшений из заброшенных деревень Кологривского района.

«Этими наличниками и будут украшены все 10 окон дома-музея. Сейчас его фасад не имеет никакого художественного оформления, а очень хочется, чтобы турист, который приедет в Шаблово, еще будучи на улице, понял, что он приехал в гости к «Рыцарю сказочных чудес», волшебнику и автору многочисленных сказок», — сказала Завьялова.

Основная часть средств уйдёт на оплату ГСМ для экспедиций в заброшенные деревни. Реставрировать наличники, изготовленные на рубеже 19 и 20 веков, будут кологривские мастера. В дальнейшем каждый из них сопроводят пластиковыми табличками, рассказывающими об истории и географии объекта. Завершить все работы планируется в октябре этого года.